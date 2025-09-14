Avant-première Émeraude Cinéma Demon Slayer Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Le Film 1 Émeraude Cinéma La Richardais La Richardais
Avant-première Émeraude Cinéma Demon Slayer Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Le Film 1
Émeraude Cinéma La Richardais 3 Rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-14 14:10:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Émeraude Cinéma La Richardais vous invite pour l’ avant-première de « Demon Slayer Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Le Film 1 »
De Haruo Sotozaki
Durée 2h35 Animation, Action.
Avec: Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono
Les Piliers font désormais face à Muzan et décident de l’attaquer tous ensemble. Cependant, ils se retrouvent transportés dans la Forteresse infinie avant de pouvoir porter un seul coup et sont donc séparés. Avant de disparaître, Muzan annonce qu’il les massacrera toute la nuit. .
Émeraude Cinéma La Richardais 3 Rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
