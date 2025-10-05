Avant-première Émeraude Cinéma Super Grand Prix Émeraude Cinéma La Richardais La Richardais

Avant-première Émeraude Cinéma Super Grand Prix Émeraude Cinéma La Richardais dimanche 5 octobre 2025.

Émeraude Cinéma La Richardais 3 Rue des Villes Billy La Richardais

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Émeraude Cinéma La Richardais vous invite pour l’ avant-première de « Super Grand Prix »

De Waldemar Fast

Durée 1h37 Animation.

Avec: Nikos Aliagas, Faustine Bollaert, Donald Reignoux

Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie ! .

Émeraude Cinéma La Richardais 3 Rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

L’événement Avant-première Émeraude Cinéma Super Grand Prix La Richardais a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme