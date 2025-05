Avant-première : En Dériole – Espace Bel-Air Miniac-Morvan, 16 mai 2025, Miniac-Morvan.

Avant-première : En Dériole Espace Bel-Air Miniac-Morvan Vendredi 16 mai, 20h30 Gratuit

nouveau spectacle

VENDREDI 16 MAI

Avant-première – En Dériole, cercle de danse bretonne évoluant en première catégorie Kenleur, dévoile son nouveau spectacle pour les concours 2025. Présentation du cercle enfants.

Espace Bel-Air, 20h30, gratuit.

La Fête de la Bretagne permet chaque année aux bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

La Commune de Miniac-Morvan s’associe à cet événement en proposant plusieurs temps forts avec le partenariat du cercle celtique En Dériole et le soutien financier de la Région Bretagne.

https://www.miniac-morvan.fr/

Espace Bel-Air rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine