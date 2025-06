Avant-première en présence de l’équipe du film Les mystères des grottes du Regulus Place de la Gare Royan 7 juillet 2025 14:00

Charente-Maritime

Avant-première en présence de l’équipe du film Les mystères des grottes du Regulus Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

Le cinéma Lido accueillera, en avant-première à Royan, la réalisatrice Lorie Pester ainsi que les acteurs Shemss Audat et Antoine Hamel qui viendront présenter le film.

Place de la Gare Cinéma Lido

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

The Lido cinema will be welcoming director Lorie Pester and actors Shemss Audat and Antoine Hamel to Royan for a preview of the film.

German :

Im Kino Lido werden bei der Vorpremiere in Royan die Regisseurin Lorie Pester sowie die Schauspieler Shemss Audat und Antoine Hamel zu Gast sein, die den Film vorstellen werden.

Italiano :

Il cinema Lido accoglierà a Royan la regista Lorie Pester e gli attori Shemss Audat e Antoine Hamel per un’anteprima del film.

Espanol :

El cine Lido recibirá en Royan a la directora Lorie Pester y a los actores Shemss Audat y Antoine Hamel para un preestreno de la película.

