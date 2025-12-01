Avant-première en présence de Lorànt Deutsch Théâtre municipal Sens
Avant-première en présence de Lorànt Deutsch Théâtre municipal Sens lundi 22 décembre 2025.
Avant-première en présence de Lorànt Deutsch
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Début : 2025-12-22 20:00:00
Avant-première en présence de Lorànt Deutsch pour la projection de L’Histoire de Sens … À Toute Berzingue!
Deux séances de projection 17h30 et 19h et dédicaces à 20h.
Sur réservation. .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49
