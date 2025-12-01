Avant-première en présence de Lorànt Deutsch Théâtre municipal Sens

Avant-première en présence de Lorànt Deutsch

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Avant-première en présence de Lorànt Deutsch pour la projection de L’Histoire de Sens … À Toute Berzingue!

Deux séances de projection 17h30 et 19h et dédicaces à 20h.

Sur réservation. .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49

