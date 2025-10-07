Avant-première et Ciné-débat « Elise sous emprise » Rue du sablar Castets

Rue du sablar Cinéma le Kursaal Castets Landes

Dans le cadre du Festival international du film de Saint Jean de Luz

Comédie dramatique de Marie Rémond, avec Marie Rémond, José Garcia, Gustave Kervern, Olivia Cote, Yannick Choirat.

Rien ne va plus dans la vie d’Elise engluée dans une relation amoureuse toxique, elle se retrouve propulsée metteuse en scène suite à la mort soudaine du célèbre Groutchov dont elle était l’assistante. Un étrange symptôme, le trouble panique, la submerge. Elise tente de faire bonne figure mais son rapport au monde s’en trouve totalement modifié.

Ne serait-ce pas l’occasion pour elle de regarder la vie différemment ?

Cette projection sera suivie d’un débat retransmis en direct sur l’écran du Cinéma de Castets depuis le cinéma de St Jean de Luz, en présence de la réalisatrice et du comédien José Garcia. Vous pourrez poser des questions à l’équipe du fi lm via un système de chat en direct. .

Rue du sablar Cinéma le Kursaal Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@fish-castets.fr

