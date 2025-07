Avant-première exceptionnelle du film Évanouis Route D’Istres Martigues

Avant-première exceptionnelle du film Évanouis Route D’Istres Martigues mardi 5 août 2025.

Avant-première exceptionnelle du film Évanouis

Mardi 5 août 2025 de 20h à 22h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 11.2 – 11.2 – EUR

Début : Mardi 2025-08-05 20:00:00

fin : 2025-08-05 22:00:00

2025-08-05

Un thriller haletant entre disparitions et secrets… Séance unique au cinéma le palace Martigues, places limitées, réservez vite !

Plongez dans l’univers mystérieux et captivant d’Évanouis, le nouveau thriller qui va vous couper le souffle.

Disparitions, secrets enfouis et tension psychologique…

Ce film promet de vous tenir en haleine du début à la fin. Venez découvrir cette pépite en avant-première, avant sa sortie nationale !



Sur place Confiserie et ambiance conviviale pour vivre pleinement l’expérience cinéma. .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sandra.fass@cinema-lepalace.com

English :

A breathtaking thriller of disappearances and secrets… One-off screening at the Palace Martigues cinema, limited seating, book early!

German :

Ein atemloser Thriller zwischen Verschwinden und Geheimnissen… Einmalige Vorstellung im Kino le palace Martigues, begrenzte Plätze, reservieren Sie schnell!

Italiano :

Un thriller mozzafiato di sparizioni e segreti? Proiezione unica al cinema Palace Martigues, numero di posti limitato, quindi prenotate in fretta!

Espanol :

Un thriller sobrecogedor de desapariciones y secretos… Proyección única en el cine Palace Martigues, aforo limitado, ¡reserve con antelación!

