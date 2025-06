Avant première Falcon Express Route D’Istres Martigues 29 juin 2025 16:00

Bouches-du-Rhône

Avant première Falcon Express Dimanche 29 juin 2025 de 16h à 18h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 16:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Avant-première de Falcon Express dans votre cinéma Le Palace et en plus pendant la fête du cinéma profiter de la place à 5€ !!!

Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, vont devoir déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton-laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver ! .

Route D’Istres Cinéma Le Palace

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Sneak preview of Falcon Express at your local Le Palace cinema and take advantage of the €5 ticket offer during the film festival!

German :

Die Vorpremiere von Falcon Express in Ihrem Kino Le Palace und außerdem während des Kinofestes die Eintrittskarte für 5€ genießen!!!

Italiano :

Anteprima di Falcon Express al cinema Le Palace, e approfittate dell’offerta di 5 biglietti durante la rassegna cinematografica !!!!

Espanol :

Disfrute del preestreno de Falcon Express en su cine Le Palace y aproveche la oferta de 5 euros en las entradas durante el festival de cine.

