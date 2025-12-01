Avant-première Father Mother Sister Brother Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première Father Mother Sister Brother

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 18:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Découvrez en avant-première, au cinéma Les Cinéastes, le nouveau film de Jim Jarmusch, qui, après The dead don’t die (2019) et Paterson (2016), reviens avec Father Mother Sister Brother un long-métrage de fiction en forme de triptyque sur les relations familiales..

Découvrez en avant-première, au cinéma Les Cinéastes, le nouveau film de Jim Jarmusch, qui, après The dead don’t die (2019) et Paterson (2016), reviens avec Father Mother Sister Brother un long-métrage de fiction en forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi des relations entre eux. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preview at Les Cinéastes of the new film by Jim Jarmusch, who, after The Dead Don?t Die (2019) and Paterson (2016), returns with Father Mother Sister Brother, a feature-length drama in the form of a triptych about family relationships…

L’événement Avant-première Father Mother Sister Brother Le Mans a été mis à jour le 2025-12-18 par CDT72