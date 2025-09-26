Avant première fillm SOLOGNE Saligny-sur-Roudon

Avant première fillm SOLOGNE Saligny-sur-Roudon vendredi 26 septembre 2025.

Avant première fillm SOLOGNE

Salle Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Avant première du Film SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Réalisation Franck Pizon.

.

Salle Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 21 11

English :

Preview of the film SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Directed by Franck Pizon.

German :

Vorpremiere des Films SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Regie Franck Pizon.

Italiano :

Anteprima del film SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Regia di Franck Pizon.

Espanol :

Preestreno de la película SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Dirigida por Franck Pizon.

L’événement Avant première fillm SOLOGNE Saligny-sur-Roudon a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire