Avant première fillm SOLOGNE Saligny-sur-Roudon vendredi 26 septembre 2025.
Salle Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon Allier
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Avant première du Film SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Réalisation Franck Pizon.
Salle Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 21 11
English :
Preview of the film SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Directed by Franck Pizon.
German :
Vorpremiere des Films SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Regie Franck Pizon.
Italiano :
Anteprima del film SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Regia di Franck Pizon.
Espanol :
Preestreno de la película SOLOGNE par Nature BOURBONNAISE Dirigida por Franck Pizon.
