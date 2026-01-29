Avant première film Compostelle au profit de Espoir en tête avenue Aristide Briand Carry-le-Rouet

Avant première film Compostelle au profit de Espoir en tête

Dimanche 8 mars 2026 de 15h à 17h. avenue Aristide Briand Cinéma Espace Fernandel Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Avant-première du film Compostelle séance organisée par le Rotary Carry Côte Bleue au profit de Espoir en tête

Rotary Espoir En Tête pourra financer, grâce à vos dons, cette année encore, des matériels pour des laboratoires ou groupes de laboratoires de recherche sur le cerveau.

– Chaque année, les lauréats sont sélectionnés par le Conseil Scientifique de la Fédération pour la Recherche sur le cerveau, en partenariat avec les Rotariens français.

– De très nombreux matériels et équipements de pointe ont été financés depuis 2005 .

avenue Aristide Briand Cinéma Espace Fernandel Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 93 59 elizabeth.fenonjoie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preview of the film Compostelle organized by Rotary Carry Côte Bleue to benefit Espoir en tête

L’événement Avant première film Compostelle au profit de Espoir en tête Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet