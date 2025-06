AVANT-PREMIERE FIN DE SAISON UNIPOP – Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 26 juin 2025 20:00

AVANT-PREMIERE FIN DE SAISON UNIPOP Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-26 20:00:00

Avant-première du film 13 JOURS 13 NUITS suivie d’une rencontre avec un membre de l’équipe du film.

13 JOURS 13 NUITS de Martin Bourboulon Avec Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen.

La saison de l’UNIPOP de ville en ville prend fin avec cette avant-première de clôture. On se retrouve à la rentrée de septembre pour une nouvelle saison et un nouveau programmes de films et de rencontres.

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : AVANT-PREMIERE FIN DE SAISON UNIPOP

Preview screening of the film 13 DAYS 13 NIGHTS followed by a meet-and-greet with a member of the film crew.

13 DAYS 13 NIGHTS by Martin Bourboulon. Starring Roschdy Zem, Lyna Khoudri, and Sidse Babett Knudsen.

German : AVANT-PREMIERE FIN DE SAISON UNIPOP

Vorpremiere des Films 13 JOURS 13 NUITS mit anschließendem Treffen mit einem Mitglied des Filmteams.

13 JOURS 13 NUITS von Martin Bourboulon Mit Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen.

Italiano :

Anteprima del film 13 JOURS 13 NUITS seguita da un incontro con un membro della troupe.

13 JOURS 13 NUITS di Martin Bourboulon con Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen.

Espanol : AVANT-PREMIERE FIN DE SAISON UNIPOP

Preestreno de la película 13 JOURS 13 NUITS seguido de un encuentro con un miembro del equipo de rodaje.

13 JOURS 13 NUITS de Martin Bourboulon Protagonizada por Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen.

