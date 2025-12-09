Avant-première Folle journée | Saxophasis Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation. Adulte, En famille

En avant-première du Festival Folle journée 2026 :Grand ensemble de saxophones réunissant les établissements artistiques de la région nantaise, dirigé par Nicolas Herrouët. Programme : Le Beau Danube Bleu de Johann Strauss Polona e Todora Mississippi Suite, A Tone Journey de Ferde Grofé Le Batelier de Paul Ladmirault La chevauchée des Walkyries de Richard Wagner (arrangements : Nicolas Herrouët et Julien Ouvrard) Ce concert sera également donné à la Folle journée – Cité internationale des congrès le mercredi 28 janvier 2026 à 16h30, salle 2000 places.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr