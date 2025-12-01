Le festival Sœurs Jumelles, Dulac Cinémas et Memento vous invitent à une soirée hors les murs exceptionnelle en compagnie d’Abd Al Malik, artiste fidèle à à l’ADN du festival : la rencontre entre la musique et l’image.

Sœurs Jumelles explore chaque année les liens sensibles qui unissent musique et image. Au-delà du festival de juin à Rochefort, nous imaginons désormais des événements hors les murs, à Paris et ailleurs, pour ouvrir de nouveaux espaces de création et de conversation. Cette soirée à l’Arlequin inaugure ce cycle. D’autres rendez-vous suivront dans les prochains mois.

Les Rencontres Artistiques Sœurs Jumelles mettent à l’honneur celles et ceux qui créent entre plusieurs disciplines : cinéastes, compositeurs et compositrices, auteurs et autrices, musiciens et musiciennes, interprètes. Chaque rencontre est pensée comme un dialogue vivant : une œuvre, une parole, un geste, et la manière dont tout cela se répond.

À l’Arlequin, ce dialogue prendra la forme d’une soirée entièrement consacrée à l’univers d’Abd Al Malik : une avant-première de son nouveau film Furcy, né libre, suivie d’une discussion avec l’artiste et son directeur artistique Fabien Coste autour du rapport entre l’image, la musique et le verbe ; puis d’une conversation avec Mateo Falkone, Pitt Baccardi et Sam’s invités sur un album inspiré par la vie de Furcy.

Île de La Réunion, 1817.

À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient prouver qu’il est né libre. Soutenu par un procureur abolitionniste, il entame une longue bataille judiciaire pour faire reconnaître ses droits.

Adapté du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui, le film aborde la liberté, le droit et la dignité avec une force narrative et musicale qui lui est propre.

Un film Memento, au cinéma le 14 janvier 2026

Abd Al Malik présente son film «Furcy » né libre lors d’une séance hors-les-murs du Festival Sœurs Jumelles le lundi 15 décembre 2025 à 19h au cinéma l’Arlequin (Paris 6) !

Le lundi 15 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

payant Tout public.

Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris