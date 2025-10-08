Avant-première | Ils étaient Tirailleurs Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont

Avant-première | Ils étaient Tirailleurs Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont mercredi 8 octobre 2025.

Avant-première | Ils étaient Tirailleurs

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse

Mercredi 2025-10-08 18:00:00

2025-10-08 19:30:00

2025-10-08

Assistez à la projection en avant-première du documentaire Ils étaient Tirailleurs au Mémorial de Verdun, avec la présence de Jean-Yves Le Naour, scénariste du documentaire.

La guerre de 1914-1918 vue par les soldats et ouvriers de l’Empire colonial.

Pour la première fois, grâce à des archives inédites, enregistrements des voix des prisonniers et contrôle postal, ce film restitue ce que pensaient les coloniaux de la guerre, de la France et des Français. Voici une autre histoire de la guerre de 14-18, jamais vue ni entendue, où les soldats coloniaux ne sont plus sujets mais acteurs.

Jean-Yves Le Naour, historien, membre du Conseil d’Orientation Scientifique du Mémorial de Verdun, et scénariste du documentaire sera présent lors de cette avant-première au Mémorial de Verdun.

Réalisateur Cédric Condon

Co-production Kilaohm Productions et Ecpad

Avec la participation de France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire

Écriture Jean-Yves Le Naour

Durée 52 minutesTout public

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr

English :

Attend the preview screening of the documentary Ils étaient Tirailleurs at the Mémorial de Verdun, with Jean-Yves Le Naour, the documentary’s scriptwriter, in attendance.

The 1914-1918 war as seen by the soldiers and workers of the colonial empire.

For the first time, thanks to never-before-seen archives, recordings of prisoners’ voices and postal checks, this film shows what the colonials thought of the war, of France and of the French. Here’s another story of the 14-18 war, never seen or heard before, in which colonial soldiers are no longer subjects but actors.

Jean-Yves Le Naour, historian, member of the Conseil d’Orientation Scientifique du Mémorial de Verdun, and scriptwriter of the documentary will be present at this preview at the Mémorial de Verdun.

Director: Cédric Condon

Co-production: Kilaohm Productions and Ecpad

With the participation of France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire

Writing Jean-Yves Le Naour

Running time: 52 minutes

German :

Erleben Sie die Vorpremiere des Dokumentarfilms Ils étaient Tirailleurs im Mémorial de Verdun, in Anwesenheit von Jean-Yves Le Naour, dem Drehbuchautor des Dokumentarfilms.

Der Krieg von 1914-1918 aus der Sicht der Soldaten und Arbeiter des Kolonialreichs.

Zum ersten Mal gibt dieser Film dank unveröffentlichter Archive, Aufnahmen der Stimmen von Gefangenen und Postkontrollen wieder, was die Kolonialisten über den Krieg, Frankreich und die Franzosen dachten. Dies ist eine andere, nie zuvor gesehene oder gehörte Geschichte des Krieges von 14-18, in der die kolonialen Soldaten nicht mehr Subjekte, sondern Akteure sind.

Jean-Yves Le Naour, Historiker, Mitglied des wissenschaftlichen Orientierungsrats des Mémorial de Verdun und Drehbuchautor des Dokumentarfilms, wird bei dieser Vorpremiere im Mémorial de Verdun anwesend sein.

Regisseur: Cédric Condon

Koproduktion: Kilaohm Productions und Ecpad

Mit der Beteiligung von France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire

Schriftsteller: Jean-Yves Le Naour

Dauer: 52 Minuten

Italiano :

Assistere alla proiezione in anteprima del documentario They were Tirailleurs al Memoriale di Verdun, con la presenza di Jean-Yves Le Naour, sceneggiatore del documentario.

La guerra del 1914-1918 vista dai soldati e dai lavoratori dell’impero coloniale.

Per la prima volta, grazie ad archivi mai visti, registrazioni di voci di prigionieri e controlli postali, questo film ricrea ciò che i coloni pensavano della guerra, della Francia e dei francesi. È un’altra storia della guerra del 14-18, mai vista né sentita prima, in cui i soldati coloniali non sono più sudditi ma attori.

Jean-Yves Le Naour, storico, membro del Conseil d’Orientation Scientifique del Mémorial de Verdun e sceneggiatore del documentario, sarà presente a questa anteprima al Mémorial de Verdun.

Regia: Cédric Condon

Coproduzione: Kilaohm Productions e Ecpad

Con la partecipazione di France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire

Scrittura Jean-Yves Le Naour

Durata: 52 minuti

Espanol :

Asista al preestreno del documental Eran tirailleurs en el Memorial de Verdún, con la presencia de Jean-Yves Le Naour, guionista del documental.

La guerra de 1914-1918 vista por los soldados y trabajadores del imperio colonial.

Por primera vez, gracias a archivos inéditos, grabaciones de voces de prisioneros y controles postales, esta película recrea lo que los coloniales pensaban de la guerra, de Francia y de los franceses. Se trata de otra historia de la guerra del 14-18, nunca antes vista ni escuchada, en la que los soldados coloniales ya no son súbditos sino actores.

Jean-Yves Le Naour, historiador, miembro del Conseil d’Orientation Scientifique del Mémorial de Verdun, y guionista del documental estará presente en este preestreno en el Mémorial de Verdun.

Dirección: Cédric Condon

Coproducción: Kilaohm Productions y Ecpad

Con la participación de France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire

Guión: Jean-Yves Le Naour

Duración: 52 minutos

