Avant-première | Ils étaient Tirailleurs
Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont mercredi 8 octobre 2025.
Avant-première | Ils étaient Tirailleurs
Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse
Mercredi 2025-10-08 18:00:00
2025-10-08 19:30:00
2025-10-08
Assistez à la projection en avant-première du documentaire Ils étaient Tirailleurs au Mémorial de Verdun, avec la présence de Jean-Yves Le Naour, scénariste du documentaire.
La guerre de 1914-1918 vue par les soldats et ouvriers de l’Empire colonial.
Pour la première fois, grâce à des archives inédites, enregistrements des voix des prisonniers et contrôle postal, ce film restitue ce que pensaient les coloniaux de la guerre, de la France et des Français. Voici une autre histoire de la guerre de 14-18, jamais vue ni entendue, où les soldats coloniaux ne sont plus sujets mais acteurs.
Jean-Yves Le Naour, historien, membre du Conseil d’Orientation Scientifique du Mémorial de Verdun, et scénariste du documentaire sera présent lors de cette avant-première au Mémorial de Verdun.
Réalisateur Cédric Condon
Co-production Kilaohm Productions et Ecpad
Avec la participation de France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire
Écriture Jean-Yves Le Naour
Durée 52 minutesTout public
Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr
English :
Attend the preview screening of the documentary Ils étaient Tirailleurs at the Mémorial de Verdun, with Jean-Yves Le Naour, the documentary’s scriptwriter, in attendance.
The 1914-1918 war as seen by the soldiers and workers of the colonial empire.
For the first time, thanks to never-before-seen archives, recordings of prisoners’ voices and postal checks, this film shows what the colonials thought of the war, of France and of the French. Here’s another story of the 14-18 war, never seen or heard before, in which colonial soldiers are no longer subjects but actors.
Jean-Yves Le Naour, historian, member of the Conseil d’Orientation Scientifique du Mémorial de Verdun, and scriptwriter of the documentary will be present at this preview at the Mémorial de Verdun.
Director: Cédric Condon
Co-production: Kilaohm Productions and Ecpad
With the participation of France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire
Writing Jean-Yves Le Naour
Running time: 52 minutes
German :
Erleben Sie die Vorpremiere des Dokumentarfilms Ils étaient Tirailleurs im Mémorial de Verdun, in Anwesenheit von Jean-Yves Le Naour, dem Drehbuchautor des Dokumentarfilms.
Der Krieg von 1914-1918 aus der Sicht der Soldaten und Arbeiter des Kolonialreichs.
Zum ersten Mal gibt dieser Film dank unveröffentlichter Archive, Aufnahmen der Stimmen von Gefangenen und Postkontrollen wieder, was die Kolonialisten über den Krieg, Frankreich und die Franzosen dachten. Dies ist eine andere, nie zuvor gesehene oder gehörte Geschichte des Krieges von 14-18, in der die kolonialen Soldaten nicht mehr Subjekte, sondern Akteure sind.
Jean-Yves Le Naour, Historiker, Mitglied des wissenschaftlichen Orientierungsrats des Mémorial de Verdun und Drehbuchautor des Dokumentarfilms, wird bei dieser Vorpremiere im Mémorial de Verdun anwesend sein.
Regisseur: Cédric Condon
Koproduktion: Kilaohm Productions und Ecpad
Mit der Beteiligung von France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire
Schriftsteller: Jean-Yves Le Naour
Dauer: 52 Minuten
Italiano :
Assistere alla proiezione in anteprima del documentario They were Tirailleurs al Memoriale di Verdun, con la presenza di Jean-Yves Le Naour, sceneggiatore del documentario.
La guerra del 1914-1918 vista dai soldati e dai lavoratori dell’impero coloniale.
Per la prima volta, grazie ad archivi mai visti, registrazioni di voci di prigionieri e controlli postali, questo film ricrea ciò che i coloni pensavano della guerra, della Francia e dei francesi. È un’altra storia della guerra del 14-18, mai vista né sentita prima, in cui i soldati coloniali non sono più sudditi ma attori.
Jean-Yves Le Naour, storico, membro del Conseil d’Orientation Scientifique del Mémorial de Verdun e sceneggiatore del documentario, sarà presente a questa anteprima al Mémorial de Verdun.
Regia: Cédric Condon
Coproduzione: Kilaohm Productions e Ecpad
Con la partecipazione di France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire
Scrittura Jean-Yves Le Naour
Durata: 52 minuti
Espanol :
Asista al preestreno del documental Eran tirailleurs en el Memorial de Verdún, con la presencia de Jean-Yves Le Naour, guionista del documental.
La guerra de 1914-1918 vista por los soldados y trabajadores del imperio colonial.
Por primera vez, gracias a archivos inéditos, grabaciones de voces de prisioneros y controles postales, esta película recrea lo que los coloniales pensaban de la guerra, de Francia y de los franceses. Se trata de otra historia de la guerra del 14-18, nunca antes vista ni escuchada, en la que los soldados coloniales ya no son súbditos sino actores.
Jean-Yves Le Naour, historiador, miembro del Conseil d’Orientation Scientifique del Mémorial de Verdun, y guionista del documental estará presente en este preestreno en el Mémorial de Verdun.
Dirección: Cédric Condon
Coproducción: Kilaohm Productions y Ecpad
Con la participación de France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, Toute l’Histoire
Guión: Jean-Yves Le Naour
Duración: 52 minutos
