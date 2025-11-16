Avant-Première Jean Valjean au Cinéma Cornay Cinéma Cornay Loudun

Avant-Première Jean Valjean au Cinéma Cornay

Cinéma Cornay 13 Rue de l’Abreuvoir Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Il s’agit d’une adaptation du livre Les Misérables de Victor Hugo, un classique de la littérature française.

Le réalisateur Eric Besnard

Le casting Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré, Alexandra Lamy

1815. Jean Valjean sort du bagne après dix-neuf ans de travaux forcés. Pétri par la colère, le sentiment d’injustice et les violences subies, il est devenu un animal dangereux qui n’a plus confiance en rien ni personne. Un soir, après avoir été de nombreuse fois rejeté, il trouve refuge chez un prêtre. Monseigneur Bienvenu vit là avec sa sœur et unique servante. Surpris par la chaleur de l’accueil, Jean Valjean est ébranlé dans ses convictions criminelles. Il lui faudra choisir les actes définitifs que lui inspire sa haine du monde et l’acceptation de la main tendue.

Séance caritative au profit de la Jeunesse .

Cinéma Cornay 13 Rue de l’Abreuvoir Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 56 70

