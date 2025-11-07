Avant-première Jean Valjean Ciné Galaure Saint-Vallier

Avant-première Jean Valjean

Ciné Galaure 2, rue des males Saint-Vallier Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Rendez-vous pour l’avant-première en partenariat avec le Lions Club de St Vallier St Rambert ! Soirée au bénéfice d’ACADIA, chiens d’assistance pour enfants diabétiques.

Au programme, Jean Valjean !

Ciné Galaure 2, rue des males Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Join us for the preview in partnership with the Lions Club of St Vallier St Rambert! Evening to benefit ACADIA, assistance dogs for diabetic children.

On the program: Jean Valjean!

German :

Treffpunkt für die Vorpremiere in Zusammenarbeit mit dem Lions Club St Vallier St Rambert! Der Abend wird zugunsten von ACADIA, Assistenzhunden für Kinder mit Diabetes, veranstaltet.

Auf dem Programm steht Jean Valjean!

Italiano :

Unitevi a noi per l’anteprima in collaborazione con il Lions Club di St Vallier St Rambert! Una serata a favore di ACADIA, cani da assistenza per bambini diabetici.

In programma, Jean Valjean!

Espanol :

Acompáñenos en el preestreno en colaboración con el Club de Leones de St Vallier St Rambert Una velada a beneficio de ACADIA, perros de asistencia para niños diabéticos.

En el programa, ¡Jean Valjean!

L’événement Avant-première Jean Valjean Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche