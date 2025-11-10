Avant Première Jean Valjean Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Avant Première Jean Valjean Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 10 novembre 2025.
Avant Première Jean Valjean
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
Jean Valjean Avant Première Durée 1h38
soirée LIONS CLUB
Jean Valjean Avant Première Durée 1h38
1815, Jean Valjean sort du bagne brisé et rejeté par tous. Devenu un animal dangereux, il trouve refuge chez le prêtre Monseigneur Bienvenu qui vit avec sa sœur et leur servante. Ebranlé par la chaleur de l’accueil, ses convictions vacillent.
D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo.
Soirée au profit de la jeunesse en partenariat avec le Lions Club Hossegor Côte Sud Landes. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Avant Première Jean Valjean
Jean Valjean Avant Première Running time: 1h38
lIONS CLUB evening
German :
Jean Valjean Vorpremiere Dauer: 1 Std. 38 Min
lIONS CLUB Abend
Italiano :
Jean Valjean Avant Première Durata: 1h38
serata LIONS CLUB
Espanol : Avant Première Jean Valjean
Jean Valjean Avant Première Duración: 1h38
noche del CLUB DE LEONES
L’événement Avant Première Jean Valjean Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-20 par OTI LAS