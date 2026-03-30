Avant-première JUSTE UNE ILLUSION de Olivier Nakache et Eric Toledano Cinéma Le Navire Valence
Avant-première JUSTE UNE ILLUSION de Olivier Nakache et Eric Toledano Cinéma Le Navire Valence vendredi 10 avril 2026.
Avant-première JUSTE UNE ILLUSION de Olivier Nakache et Eric Toledano
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Avant-première du nouveau film de Olivier Nakache et Eric Toledano. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.
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Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Preview of the new film by Olivier Nakache and Eric Toledano. Pre-sale at reception or on our website.
L’événement Avant-première JUSTE UNE ILLUSION de Olivier Nakache et Eric Toledano Valence a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme
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