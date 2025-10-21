Avant première Kaamelott Deuxième Volet [partie 1] 4 Cinémas Theatre Vernon

Avant première Kaamelott Deuxième Volet [partie 1] 4 Cinémas Theatre Vernon mardi 21 octobre 2025.

Avant première Kaamelott Deuxième Volet [partie 1]

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Synopsis

Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Avant première Kaamelott Deuxième Volet [partie 1]

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Avant première Kaamelott Deuxième Volet [partie 1] Vernon a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération