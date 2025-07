Avant-première Karaté Kid Legends Route D’Istres Martigues

Avant-première Karaté Kid Legends Route D’Istres Martigues dimanche 10 août 2025.

Avant-première Karaté Kid Legends

Dimanche 10 août 2025 de 18h à 21h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 11.2 – 11.2 – EUR

Une nouvelle génération, un nouveau combat, le retour d’un mythe. Séance unique au cinéma le palace Martigues, réservez vite vos places !

Ne manquez pas le retour d’un classique revisité !

Le légendaire esprit de Karate Kid renaît dans cette nouvelle aventure émouvante et percutante, portée par une nouvelle génération.



Li Fong, jeune prodige du kung-fu, quitte Pékin pour New York après une tragédie personnelle.

Nouveau pays, nouveau lycée… et nouveaux défis ! Malgré sa volonté d’éviter les ennuis, Li se retrouve rapidement plongé dans une compétition de karaté qui changera sa vie.

Avec l’aide de son maître, M. Han, et du mythique Daniel LaRusso le tout premier Karaté Kid il apprend à fusionner les styles et à puiser sa force dans son passé.

Un film d’action, d’émotion et d’apprentissage, à voir en famille ou entre amis ! .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A new generation, a new battle, the return of a myth. One-off screening at Le Palace cinema in Martigues, book your tickets now!

German :

Eine neue Generation, ein neuer Kampf, die Rückkehr eines Mythos. Einmalige Vorführung im Kino le palace Martigues, reservieren Sie schnell Ihre Plätze!

Italiano :

Una nuova generazione, una nuova battaglia, il ritorno di un mito. Proiezione unica al cinema Le Palace di Martigues, prenotate subito i biglietti!

Espanol :

Una nueva generación, una nueva batalla, el regreso de un mito. Proyección única en el cine Le Palace de Martigues, ¡reserve ya sus entradas!

