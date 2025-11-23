Avant-première La grande fanfare de Noël Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Avant-première La grande fanfare de Noël
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-23
2025-11-23
Un film avant tout le monde.
Avec la petite fanfare de Noël en l’honneur de la journée art & essai du cinéma européen.
Accessible dès 3 ans
Résumé Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
