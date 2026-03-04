Avant-première LA MAISON DES FEMMES, Les Scala, Genève

Avant-première LA MAISON DES FEMMES Dimanche 8 mars, 17h00 Les Scala

de 5 à 17.50 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:45:00+01:00

Fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:45:00+01:00

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

LA MAISON DES FEMMES nous plonge au cœur d’une Maison des femmes où soin, écoute et solidarité ne sont pas des mots, mais des actes quotidiens. On y rencontre Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues : des femmes engagées qui accompagnent d’autres femmes sur le chemin de la reconstruction. Avec leurs forces, leurs fragilités, leurs colères, leurs espoirs – et une détermination profondément collective

L’avant-première sera suivie d’un échange avec Anne-Céline Machet, directrice de la Fondation pour l’égalité de genre (FEG) et de La Collective. Elle présentera le projet de La Collective : futur lieu unique en plein cœur de Genève, dédié aux questions d’égalité de genre, ouvert à toutes et tous. Dès 2027, cet espace proposera des prestations et des activités pour les femmes et les minorités de genre, ainsi que pour le grand public

Venez en découvrir plus sur le projet et partager avec nous un film puissant, en pleine résonance avec l’engagement de La Collective

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=4T89WVsjIWk&t=1s

Plus d’infos : https://www.les-scala.ch/fr/a-l-affiche?filmID=204468

LA MAISON DES FEMMES

Un film de Mélisa Godet, avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Oulaya Amamra, Eye Haïdara, Juliette Armanet.

Dimanche 8 mars à 17h00 au Cinéma Les Scala

France, 1h50, V.O française sous-titrée anglais

Les Scala Rue des Eaux-Vives 23, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 736 04 22 http://www.les-scala.ch [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202603081700220 »}] [{« data »: {« author »: « Filmcoopi Zu00fcrich », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « LA MAISON DES FEMMES | Bande-annonce officielle VF | Sortie en salles 11.03. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4T89WVsjIWk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4T89WVsjIWk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3MrkgXAgUNfOr3OrWyv77A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 1 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=4T89WVsjIWk&t=1s »}, {« link »: « https://www.les-scala.ch/fr/a-l-affiche?filmID=204468 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/les-scala/

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Projection suivie d’un échange avec Anne-Céline Machet, directrice de la Fondation pour l’égalité de genre (FEG)

dr