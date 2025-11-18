Avant-première – La Quête d’Ewilan Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 18:15 – 19:30

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

« La Quête d’Ewilan »de Eve Ceccarelli, Fabien Daphy, Justine Mettler – France – 2025 – 3 épisodes de 26 min. – VOF – à partir de 8 ans Découvrez en avant-première 3 épisodes de l’adaptation des romans de Pierre Bottero. Une série d’aventure heroic-fantasy qui vous plongera dans le monde incroyable de Gwendalavir et des secrets qui entourent Ewilan et sa famille. En présence de l’équipe d’animation de L’Incroyable Studio. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/