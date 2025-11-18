Avant Première La Voix De Hind Rajab Cinéma Le Paradis Quiberon
Avant Première La Voix De Hind Rajab
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan
Début : 2025-11-18 20:15:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Avant première exceptionnelle dans le cadre des 70 ans du mouvement Art et essai, suivi d’un débat en présence de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, retransmis depuis le cinéma de Le Méliès de Montreuil.
Film en VOST d’1 h29 .
