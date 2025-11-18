Avant-première LA VOIX DE HIND RAJAB Cinéma Le Navire Valence

Avant-première LA VOIX DE HIND RAJAB

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 23:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Séance suivie d’un débat, retransmis depuis le cinéma Le Méliès de Montreuil, animé par Samuel Douhaire, journaliste à Télérama, en présence de la réalisatrice Kaouther Ben Hania. En partenariat avec Télérama et AFCAE. Prévente accueil ou site internet.

.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Screening followed by a discussion, broadcast from Le Méliès cinema in Montreuil, moderated by Télérama journalist Samuel Douhaire, in the presence of director Kaouther Ben Hania. In partnership with Télérama and AFCAE. Pre-sale: reception or website.

German :

Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Debatte statt, die aus dem Kino Le Méliès in Montreuil übertragen wird. Moderiert wird die Debatte von Samuel Douhaire, Journalist bei Télérama, in Anwesenheit der Regisseurin Kaouther Ben Hania. In Partnerschaft mit Télérama und AFCAE. Vorverkauf: Empfang oder Internetseite.

Italiano :

Proiezione seguita da un dibattito, trasmesso dal cinema Le Méliès di Montreuil, moderato dal giornalista di Télérama Samuel Douhaire, alla presenza del regista Kaouther Ben Hania. In collaborazione con Télérama e AFCAE. Prevendita: reception o sito web.

Espanol :

Proyección seguida de un debate, retransmitido desde el cine Le Méliès de Montreuil, moderado por el periodista de Télérama Samuel Douhaire, en presencia del director Kaouther Ben Hania. En colaboración con Télérama y AFCAE. Venta anticipada: recepción o página web.

