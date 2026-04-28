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AGENDA · Royan

Avant-première | L’Affaire Marie-Claire Place de la Gare Royan

samedi 10 octobre 2026 · Place de la Gare · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Place de la Gare
Adresse
Cinéma Lido
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
5.2 5.2 6.8 Tarif réduit

Royan

Avant-première | L’Affaire Marie-Claire

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 5.2 – 5.2 – 6.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:45:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

En présence de la réalisatrice Lauriane Escaffre et du réalisateur Yvo Muller
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Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10 

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English :

In the presence of directors Lauriane Escaffre and Yvo Muller

L’événement Avant-première | L’Affaire Marie-Claire Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan

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