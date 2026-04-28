Avant-première | L’Affaire Marie-Claire Place de la Gare Royan

samedi 10 octobre 2026 · Place de la Gare · Royan

Informations pratiques

Royan

Avant-première | L’Affaire Marie-Claire

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 5.2 – 5.2 – 6.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:45:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

En présence de la réalisatrice Lauriane Escaffre et du réalisateur Yvo Muller

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Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

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English :

In the presence of directors Lauriane Escaffre and Yvo Muller

L’événement Avant-première | L’Affaire Marie-Claire Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan