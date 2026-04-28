Avant-première | L’Affaire Marie-Claire Place de la Gare Royan
samedi 10 octobre 2026 · Place de la Gare · Royan
Informations pratiques
Royan
Avant-première | L’Affaire Marie-Claire
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 5.2 – 5.2 – 6.8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:45:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
En présence de la réalisatrice Lauriane Escaffre et du réalisateur Yvo Muller
.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
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English :
In the presence of directors Lauriane Escaffre and Yvo Muller
L’événement Avant-première | L’Affaire Marie-Claire Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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