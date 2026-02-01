Avant-première L’aigle de la route Théâtre Villeneuve-sur-Yonne
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
L’AIGLE DE LA ROUTE, le nouveau film de Ludovic Giraud, arrive en avant-première au Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne !
Une projection suivie d’un verre pour échanger avec l’équipe du film. .
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté tournage.villeneuve@gmail.com
