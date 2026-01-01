Avant-Première Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-Première

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-03

2026-01-28

A partir du 28 janvier 2026, découvrez 7 films japonais en avant-première au cinéma Les Cinéastes.

Derrière le devoir, la norme ou le jugement, le cinéma interroge plus que jamais la difficulté d’être soi au sein de la société japonaise. Au centre de notre sélection, Love on trial l’histoire d’une idole poursuivie par son agence pour avoir aimé. Au-delà du scandale, se révèle un système qui contrôle jusqu’aux émotions, dans une industrie où la sincérité devient un acte de résistance. Koji Fukada, fidèle à son regard humaniste, signe une œuvre à la fois pop et politique à l’image de cette saison, vibrante mais lucide.

Cette même tension entre vérité et façade traverse Sham, un thriller où la justice se mue en spectacle, et trouve un écho plus intime dans la comédie Mon grand frère et moi qui, après La Famille Asada, rappelle avec tendresse que déjouer les apparences passe davantage par l’émotion que par la raison. Si les films de cette édition dialoguent si bien entre eux, c’est qu’ils explorent ce même instant fragile celui où l’on cesse de jouer un rôle, où le masque tombe, et où la vérité affleure. De Fais-moi un signe à Sous le ciel de Kyoto, de La Fille du konbini à Seppuku, peu à peu la façade se fissure sous le regard de cinéastes talentueux. Et n’est-ce pas, aussi, la mission que s’assigne Hanabi inviter le spectateur à découvrir un Japon sans fard plus nuancé, plus vrai ? .

From January 28, 2026, discover 7 Japanese films in previews at Les Cinéastes cinema.

