Avant-Première Le Règne de Jafar Le kiosque Chantepie Chantepie Dimanche 1 juin, 14h00 33€ membre de l’asso, 35€ non-membre

Tournoi du jeu de cartes Disney Lorcana organisé par Les Ille-Lumineurs

L’association cantepienne **Les Ille-Lumineurs** organise son prochain tournoi du jeu de cartes Disney Lorcana à la salle du **Kiosque** le dimanche **1er juin à 14h**, en partenariat avec la mairie de Chantepie et Sortilèges Rennes.

Lors de cette **avant-première** en format scellé, nous allons découvrir tous ensemble les nouvelles cartes du **Règne de Jafar** !

Nous pouvons accueillir jusqu’à 32 participants, qui repartiront avec 6 boosters de cartes, quelques cartes promotionnelles, et 1 booster supplémentaire pour les 3 premiers !

Il y aura une chouette vue sur l’étang et une petite buvette si vous avez faim ou soif :)

https://les-ille-lumineurs.s2.yapla.com/fr/event-81986 asso@les-ille-lumineurs.bzh

Le kiosque Chantepie 10 avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine