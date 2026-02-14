Avant-Première: LE RÊVE AMÉRICAIN, Le Palace, Mulhouse

Avant-Première: LE RÊVE AMÉRICAIN Dimanche 15 février, 16h30 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace

Début : 2026-02-15T16:30:00+01:00 – 2026-02-15T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T16:30:00+01:00 – 2026-02-15T19:30:00+01:00

Le plus beau film français de l’hiver en avant-première au Palace.

Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

