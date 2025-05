Avant-première LE ROI SOLEIL – Cinéma Le Navire Valence, 4 juin 2025 20:30, Valence.

Drôme

Avant-première LE ROI SOLEIL Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 20:30:00

fin : 2025-06-04

Date(s) :

2025-06-04

En présence du réalisateur Vincent Maël Cardona et du comédien Sofiane Zermani. En partenariat avec le Festival Valence Scenario. Tarif réduit à 4€ pour les accrédités du festival ou tarifs habituels. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

In the presence of director Vincent Maël Cardona and actor Sofiane Zermani. In partnership with the Valence Scenario Festival. Reduced rate of 4? for festival accredited members or regular rates. Pre-sale at reception or on our website.

German :

In Anwesenheit des Regisseurs Vincent Maël Cardona und des Schauspielers Sofiane Zermani. In Partnerschaft mit dem Festival Valencia Scenario. Ermäßigter Preis von 4? für Akkreditierte des Festivals oder normale Preise. Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Italiano :

Alla presenza del regista Vincent Maël Cardona e dell’attore Sofiane Zermani. In collaborazione con il Festival di Scenario di Valence. Tariffa ridotta a 4 euro per gli accreditati al festival o tariffa normale. Prevendita alla reception o sul nostro sito web.

Espanol :

En presencia del director Vincent Maël Cardona y del actor Sofiane Zermani. En colaboración con el Festival de Escenarios de Valence. Tarifa reducida de 4 euros para los miembros acreditados del festival o tarifa normal. Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

