Avant-première – Le Royaume des Abysses Cinéma La Lanterne Bègles

Avant-première – Le Royaume des Abysses Cinéma La Lanterne Bègles dimanche 11 février 2024.

Avant-première – Le Royaume des Abysses Dimanche 11 février 2024, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T14:00:00 – 2024-02-11T16:00:00

Fin : 2024-02-11T14:00:00 – 2024-02-11T16:00:00

Le film

Shenxiu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l’univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d’incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le Restaurant des abysses, dirigé par l’emblématique Capitaine Nanhe. Poursuivis par le Fantôme Rouge, leur route sera semée d’épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

À l’occasion du Nouvel An Chinois, entrez dans un monde fantastique sous-marin ! cinéma bègles