Avant-première « Le secret des mésanges » Cinéma Le Navire Valence vendredi 26 septembre 2025.
Avant-première en présence du réalisateur Antoine Lanciaux et de l’équipe du film.
En partenariat avec Folimage et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Preview with director Antoine Lanciaux and film crew.
In partnership with Folimage and Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
German :
Vorpremiere in Anwesenheit des Regisseurs Antoine Lanciaux und des Filmteams.
In Partnerschaft mit Folimage und Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
Italiano :
Anteprima alla presenza del regista Antoine Lanciaux e della troupe del film.
In collaborazione con Folimage e Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
Espanol :
Preestreno en presencia del director Antoine Lanciaux y del equipo de la película.
En colaboración con Folimage y Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
