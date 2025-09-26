Avant-première « Le secret des mésanges » Cinéma Le Navire Valence

Avant-première « Le secret des mésanges » Cinéma Le Navire Valence vendredi 26 septembre 2025.

Avant-première « Le secret des mésanges »

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Avant-première en présence du réalisateur Antoine Lanciaux et de l’équipe du film.

En partenariat avec Folimage et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Preview with director Antoine Lanciaux and film crew.

In partnership with Folimage and Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

German :

Vorpremiere in Anwesenheit des Regisseurs Antoine Lanciaux und des Filmteams.

In Partnerschaft mit Folimage und Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

Italiano :

Anteprima alla presenza del regista Antoine Lanciaux e della troupe del film.

In collaborazione con Folimage e Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

Espanol :

Preestreno en presencia del director Antoine Lanciaux y del equipo de la película.

En colaboración con Folimage y Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

