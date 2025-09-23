Avant-première Le vivant qui se défend Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première Le vivant qui se défend

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Début : 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Découvrez au cinéma Les Cinéastes, en avant-première, le film Le vivant qui se défend, de Vincent Verzat, produit par Partager c’est Sympa. Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient.

Séance animée par Benoît Planchenault, consultant en transition écologique et sociale en Sarthe. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Preview the film Le vivant qui se défend, by Vincent Verzat, produced by Partager c?est Sympa, at Les Cinéastes cinema. Based on a sensitive personal account, the film retraces his journey from militancy to naturalism. The session will be hosted by Benoît Planchenault.

German :

Entdecken Sie im Kino Les Cinéastes in einer Vorpremiere den Film Le vivant qui se défend von Vincent Verzat, der von Partager c’est Sympa produziert wurde. Ausgehend von einer persönlichen und sensiblen Erzählung zeichnet der Film seinen Weg zwischen Aktivismus und Naturalismus nach. Die Sitzung wird von Benoît Planchenault moderiert.

Italiano :

Anteprima del film Le vivant qui se défend, di Vincent Verzat, prodotto da Partager c’est Sympa, al cinema Les Cinéastes. Basato su un delicato racconto personale, il film ripercorre il suo percorso dalla militanza al naturalismo. La proiezione sarà condotta da Benoît Planchenault.

Espanol :

Preestreno de la película Le vivant qui se défend, de Vincent Verzat, producida por Partager c?est Sympa, en el cine Les Cinéastes. Basada en un delicado relato personal, la película traza su recorrido desde la militancia hasta el naturalismo. La proyección será presentada por Benoît Planchenault.

