Avant-première L’Enfant du Désert Ciné Le Galaxy Landerneau

Avant-première L’Enfant du Désert

Ciné Le Galaxy 4 place du Bois Noir Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Sun, une jeune fille de 12 ans découvre que le récit de l’enfant autruche perdu dans le désert que lui raconte son grand-père depuis qu’elle est petite n’est pas un conte mais une histoire vraie.

Face à ce mystère, assoiffée de réponses, elle part dans le désert du Sahara à la recherche de la vérité qui était véritablement son grand-père et qui était ce petit garçon ?

Elle découvre alors l’incroyable histoire d’Hadara, le petit enfant de tribu élevé par des autruches dans l’immensité saharienne.

Issu d’une famille de nomades, Hadara est perdu dans le désert lors d’une tempête de sable à l’âge de 2 ans.

Alors qu’il est voué à une mort certaine, le petit garçon est recueilli par un groupe d’autruches !

Elles vont lui permettre de survivre pendant 10 ans avant d’être retrouvé et ramené à sa famille. .

Ciné Le Galaxy 4 place du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43

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English : Avant-première L’Enfant du Désert

L’événement Avant-première L’Enfant du Désert Landerneau a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS