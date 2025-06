Avant-première l’épreuve du du feu en présence du réalisateur Granville 1 juillet 2025 20:00

Manche

Avant-première l’épreuve du du feu en présence du réalisateur 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 20:00:00

fin : 2025-07-01 23:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards.

En présence de l’équipe du film Le réalisateur Aurélien Peyre, la cheffe décoratrice Colombe Montias et la seconde assistante mise en scène Loïs Kerogat.

Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards.

En présence de l’équipe du film Le réalisateur Aurélien Peyre, la cheffe décoratrice Colombe Montias et la seconde assistante mise en scène Loïs Kerogat. .

7 Boulevard d’Hauteserve

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Avant-première l’épreuve du du feu en présence du réalisateur

Hugo is 19 years old. Like every summer, he spends his vacations on an Atlantic island, in his family?s little house. But this year is different: Hugo has undergone a physical transformation and arrives accompanied by his girlfriend, Queen, a beautician whose verve and long rhinestone nails stand out against the young man?s sobriety and shyness. The couple soon become the focus of attention.

In the presence of the film crew: director Aurélien Peyre, set designer Colombe Montias and second assistant director Loïs Kerogat.

German :

Hugo ist 19 Jahre alt. Wie jeden Sommer verbringt er seine Ferien auf einer Atlantikinsel im kleinen Haus seiner Familie. Doch dieses Jahr ist alles anders: Hugo hat sich körperlich verändert und kommt in Begleitung seiner Freundin Queen, einer Kosmetikerin, die mit ihrer Verve und ihren langen, strassbesetzten Fingernägeln so gar nicht zu dem nüchternen, schüchternen jungen Mann passen will. Das Paar wird schnell zum Blickfang.

In Anwesenheit des Filmteams: Der Regisseur Aurélien Peyre, die Szenenbildnerin Colombe Montias und die zweite Regieassistentin Lois Kerogat.

Italiano :

Hugo ha 19 anni. Come ogni estate, trascorre le vacanze su un’isola dell’Atlantico, nel cottage di famiglia. Ma quest’anno è diverso: Hugo ha subito una trasformazione fisica e arriva accompagnato dalla sua ragazza, Queen, un’estetista la cui verve e le cui lunghe unghie di strass contrastano con il comportamento sobrio e timido del giovane. La coppia diventa presto il centro dell’attenzione.

In presenza della troupe: il regista Aurélien Peyre, la scenografa Colombe Montias e la seconda assistente alla regia Loïs Kerogat.

Espanol :

Hugo tiene 19 años. Como todos los veranos, pasa las vacaciones en una isla del Atlántico, en la casa de campo familiar. Pero este año es diferente: Hugo ha sufrido una transformación física y llega acompañado de su novia, Queen, una esteticista cuyo brío y largas uñas de brillantes contrastan con la sobriedad y timidez del joven. La pareja no tarda en convertirse en el centro de todas las miradas.

En presencia del equipo de rodaje: el director Aurélien Peyre, la escenógrafa Colombe Montias y la segunda ayudante de dirección Loïs Kerogat.

L’événement Avant-première l’épreuve du du feu en présence du réalisateur Granville a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Granville Terre et Mer