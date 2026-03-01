Avant-première LES CHAILLÉES DE L’ENFER

Cinéma Le Navire Valence

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

En présence du réalisateur Léo Boudet, de Christine Vernay (protagoniste du film, vigneronne et directrice du Domaine George Vernay) et de Pierre Gonon (vigneron et directeur du Domaine Pierre Gonon).

Cinéma Le Navire 9 Bd d'Alsace Valence 26000 Drôme

English :

In the presence of director Léo Boudet, Christine Vernay (protagonist of the film, winemaker and director of Domaine George Vernay) and Pierre Gonon (winemaker and director of Domaine Pierre Gonon).

