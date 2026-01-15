Avant-première Les Enfants de la Résistance Bischwiller

Avant-première Les Enfants de la Résistance

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04 21:40:00

Date(s) :

2026-02-04

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

Découvrez en avant-première l’adaptation de la BD éponyme par le réalisateur des Choristes !

Réalisatrice Christophe Barratier.

Avec Artus, Gérard Jugnot, Leslie Medina.

Durée 1h40

Genre Aventure, drame, famille, historique Dès 8 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/les-enfants-de-la-resistance/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

During the German occupation of World War II, François, Eusèbe and Lisa, three courageous children, embark on a secret adventure: resisting the Nazis in the heart of France. Through sabotage, hidden messages and perilous escapes, they carry out clandestine actions right under the enemy?s nose. Daring and friendship are their only weapons in the fight against injustice.

