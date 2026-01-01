Avant-première Les Enfants de la Résistance en présence du réalisateur ! Cinéma Le Capitole Montceau-les-Mines

Avant-première Les Enfants de la Résistance en présence du réalisateur !

Cinéma Le Capitole 30 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Découvrez en avant-première le film Les Enfants de la Résistance en présence du réalisateur Christophe Barratier ! Réalisateur de film à succès comme Les Choristes ou encore La Nouvelle Guerre des Boutons, il revient avec une adaptation de la BD éponyme et offre une aventure merveilleuse à partager en famille.

Réservation fortement conseillée. .

