Avant-première Les Enfants de la Résistance en présence du réalisateur ! Cinéma Le Capitole Montceau-les-Mines

Avant-première Les Enfants de la Résistance en présence du réalisateur !
Tarif : – –
Début : 2026-01-30 19:15:00
Découvrez en avant-première le film Les Enfants de la Résistance en présence du réalisateur Christophe Barratier ! Réalisateur de film à succès comme Les Choristes ou encore La Nouvelle Guerre des Boutons, il revient avec une adaptation de la BD éponyme et offre une aventure merveilleuse à partager en famille.
Réservation fortement conseillée. .
Cinéma Le Capitole 30 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
