Avant première Les invertueuses

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Séance en présence de la réalisatrice. En partenariat avec le Comité de Jumelage-Coopération Châteauroux-Bittou.

Synopsis Au Burkina, sur fond d’avancée djihadiste, Natie, une adolescente mal dans sa peau, découvre par hasard que sa grand-mère a épousé un homme qu’elle n’aimait pas. En cherchant à réparer le destin brisé de sa grand-mère, Natie espère aussi se trouver. Parviendra-t-elle à s’émanciper ?

Avant première & rencontre. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Équinoxe celebrates its 30th anniversary! To celebrate, come and create animated cakes.

L’événement Avant première Les invertueuses Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme