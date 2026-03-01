AVANT PREMIÈRE Les Rayons et les Ombres 39T Quai du Léon Morlaix
AVANT PREMIÈRE Les Rayons et les Ombres 39T Quai du Léon Morlaix dimanche 15 mars 2026.
AVANT PREMIÈRE Les Rayons et les Ombres
39T Quai du Léon 39, ter quai de Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
La Salamandre a la plaisir de vous proposer en avant première le nouveau film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres , film ambitieux sur la collaboration et nouveau rôle phare pour Jean Dujardin.
SYNOPSIS
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. .
39T Quai du Léon 39, ter quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AVANT PREMIÈRE Les Rayons et les Ombres
L’événement AVANT PREMIÈRE Les Rayons et les Ombres Morlaix a été mis à jour le 2026-02-28 par OT BAIE DE MORLAIX