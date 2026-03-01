AVANT PREMIÈRE Les Rayons et les Ombres 39T Quai du Léon Morlaix

AVANT PREMIÈRE Les Rayons et les Ombres

39T Quai du Léon 39, ter quai de Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

La Salamandre a la plaisir de vous proposer en avant première le nouveau film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres , film ambitieux sur la collaboration et nouveau rôle phare pour Jean Dujardin.

SYNOPSIS

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. .

