Avant-première Les Rencontres documentaires de Jullouville Salle des Mielles Jullouville

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

Début : 2025-10-08 19:00:00

5ème rencontres documentaires de Jullouville.

Dans la continuité des activités organisées par la commune de Jullouville en dehors de la période estivale, la 5ème édition des rencontres documentaires se déroulera le mercredi 8 octobre à 19h à la salle des Mielles avenue des Frégates à Jullouville.

Mon île en Normandie.

Un film de Marie-Agnès Suquet et Jérôme Mignard.

AVANT PREMIERE du documentaire Des racines & des ailes.

En présence de l’équipe du tournage.

Découverte, rencontres, échanges et convivialité, un rendez-vous culturel hors saison qui se pérennise et à ne pas manquer !

Plus d’informations sur https://www.jullouville.com/actualites/les-rencontres-documentaires-de-jullouville-1908.html .

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20 mairiejullou@orange.fr

