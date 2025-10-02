Avant-Première : Les Voyages de Tereza Cinéma LE STAR Strasbourg

Avant-Première : Les Voyages de Tereza Cinéma LE STAR Strasbourg jeudi 2 octobre 2025.

Début : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T22:00:00

Fin : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T22:00:00

Début : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T22:00:00

Fin : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T22:00:00

Tereza, 77 ans, a vécu toute sa vie dans une petite ville industrialisée d’Amazonie, jusqu’au jour où elle reçoit un ordre officiel du gouvernement de s’installer dans une colonie de logements pour personnes âgées. La colonie est une zone isolée où les personnes âgées sont amenées à « profiter » de leurs dernières années. Tereza refuse d’accepter ce destin imposé.

Cinéma LE STAR 27/31 RUE DU JEU DES ENFANTS Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est

