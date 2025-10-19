Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Avant-première L'étranger Carantec

dimanche 19 octobre 2025

Avant-première L’étranger

11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Début : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19

L’ETRANGER
En avant-première, nous vous projetterons le nouveau film de François Ozon. En présence d’Eric Amis, membre de la Société des Etudes Camusiennes.
