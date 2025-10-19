Avant-première L’étranger Carantec
Avant-première L’étranger Carantec dimanche 19 octobre 2025.
Avant-première L’étranger
11 Rue Duquesne Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 17:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
L’ETRANGER
En avant-première, nous vous projetterons le nouveau film de François Ozon. En présence d’Eric Amis, membre de la Société des Etudes Camusiennes.
Les places de cinéma peuvent être achetées à l’avance aux heures d’ouverture du cinéma .
11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Avant-première L’étranger Carantec a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX