Avant-Première : L’Incroyable femme des neiges Cinéma LE STAR Strasbourg

Avant-Première : L’Incroyable femme des neiges Lundi 20 octobre, 20h15 Cinéma LE STAR Bas-Rhin

Début : 2025-10-20T20:15:00 – 2025-10-20T23:00:00

Fin : 2025-10-20T20:15:00 – 2025-10-20T23:00:00

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des années passées à traquer ce yéti auquel elle est la seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de jeunesse.

Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres immuables du Groenland, une nouvelle aventure commence alors pour « l’incroyable femme des neiges ».

Cinéma LE STAR 27/31 RUE DU JEU DES ENFANTS Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est

