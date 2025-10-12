Avant-première Marcel et Monsieur Pagnol Cours Foch Aubagne

Avant-première Marcel et Monsieur Pagnol

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 14h. Cours Foch Cinéma Le Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-12 14:00:00

Premier biopic cinématographique d’animation réalisé par Sylvain Chomet.

À l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. .

Cours Foch Cinéma Le Pagnol Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Sylvain Chomet’s first animated biopic.

German :

Erstes animiertes Filmbiopic unter der Regie von Sylvain Chomet.

Italiano :

Il primo biopic animato di Sylvain Chomet.

Espanol :

El primer biopic animado de Sylvain Chomet.

