Avant première Marius Route D’Istres Martigues 1 juillet 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Avant première Marius Mardi 1er juillet 2025 de 20h à 22h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-01 20:00:00

fin : 2025-07-01 22:00:00

2025-07-01

Avant-première de Marius dans votre cinéma le palace de Martigues, profitez de la place à 5€ pendant la fête du cinéma !

Auto-proclamé « Roi de Marseille », Marius est un guide touristique haut en couleur qui trimballe ses clients dans son bus panoramique.

Le jour où son véhicule tombe en panne, mettant en péril son petit business, il fait la rencontre de trois gamins du quartier qui prétendent être sur la piste d’un trésor.

Marius se retrouve alors engagé dans une dangereuse aventure… .

Route D’Istres Cinéma Le Palace

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Preview Marius at Le Palace cinema in Martigues, take advantage of €5 tickets during the film festival!

German :

Vorpremiere von Marius in Ihrem Kino le palace in Martigues, profitieren Sie während des Kinofestes von einem Platz für 5€!

Italiano :

Anteprima di Marius al cinema le palace di Martigues, approfittate del biglietto a 5 euro durante il festival del cinema!

Espanol :

Preestreno de Marius en el cine Le Palace de Martigues, ¡aproveche las entradas a 5 euros durante el festival de cine!

