Avant-première Marsupilami Cinéma Le Galaxy Landerneau
Avant-première Marsupilami
Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau Finistère
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 15:45:00
2026-01-25
Avant-première au Ciné Galaxy de Landerneau !
Venez découvrir en avant-première le film Marsupilami sur grand écran !
Petits et grands, préparez-vous à vivre une aventure drôle, colorée et pleine de rebondissements dans l’univers mythique du Marsupilami !
Ne manquez pas cette avant-première… Houba !
– Dans la limite des places disponibles. .
