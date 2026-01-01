Avant-première Marsupilami Cinéma Le Galaxy Landerneau

Avant-première Marsupilami

Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 15:45:00

Date(s) :

2026-01-25

Avant-première au Ciné Galaxy de Landerneau !

Venez découvrir en avant-première le film Marsupilami sur grand écran !

Petits et grands, préparez-vous à vivre une aventure drôle, colorée et pleine de rebondissements dans l’univers mythique du Marsupilami !

Ne manquez pas cette avant-première… Houba !

– Dans la limite des places disponibles. .

Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43

