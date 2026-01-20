Avant Première Marsupilami

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Tout public

Préventes déjà disponibles .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Avant Première Marsupilami Langres a été mis à jour le 2026-01-17 par Antenne du Pays de Langres